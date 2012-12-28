Нефть может подешеветь ниже уровня $80 за баррель

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По его словам, опасения игроков связаны с замедлением роста экономик Китая и Европы. Как ранее писали СМИ, в КНР этот показатель самый низкий с 1990-го. В период с 1991 по 2011 годы он составлял 10,5% ежегодно, в период правления Си Цзиньпина темп роста замедлился, но всё еще в среднем был 6,7% за десятилетие, до 2021 года.
По итогам 2023-го ВВП Китая увеличился на 5,2%, сообщал премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом ослабло действие политического фактора — конфликт на Ближнем Востоке перешел в затяжную фазу, что не дает ценам существенного импульса для роста, даже на фоне гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, добавил Дмитрий Гусев.
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