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Происшествия
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сегодня, 13:16
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34-летний мужчина покончил с собой
Трагедия произошла в Задонске.
Тело погибшего утром рядом с отопительным прибором обнаружила его мать.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
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