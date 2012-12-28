34-летний мужчина покончил с собой

Трагедия произошла в Задонске.

21 мая в Задонске покончил с собой 34-летний мужчина. Погибший был неоднократно судим за кражи. Мужчина разведён, жил с матерью и ранее неоднократно высказывал намерения свести счёты с жизнью.Тело погибшего утром рядом с отопительным прибором обнаружила его мать.Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.