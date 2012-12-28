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Происшествия
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39 минут назад
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Девятилетнему ребенку предстоят еще операции и длительный период реабилитации.
Напомним, что в квартире на улице Артемова собрались три семьи, чтобы отметить праздник. Взрослые сидели за столом в одной комнате, а в другой дети играли в прятки. Девочка залезла на подоконник, спряталась за штору, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из открытого окна. В реанимацию ее доставили в коме с сочетанной травмой тела.
Кстати, другая жертва падения с высоты, упавшая из окна пятого этажа в новогоднюю ночь 13-летняя девочка из поселка Силикатного завода, уже встала на ноги. А в детскую областную больницу она попала с полиорганной недостаточностью, вызванной ушибами всех внутренних органов, многочисленными переломами, в том числе повреждением позвоночника и сотрясением мозга.
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