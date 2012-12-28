В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек

489 пострадавших от клещей — дети.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 1009 человек, 489 из них — дети. В 10,8% случаев клещи атаковали людей в природных условиях, в 5,3% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 67% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.При этом, из 965 исследованных в лабораториях клещей, 108 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 36 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, четыре — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики: применении акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи. Не стоит забывать и о правилах ношения одежды на опасной в отношении клещей территории: заправляйте брюки в носки, водолазку —в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры.Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования.