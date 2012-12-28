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Здоровье
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сегодня, 09:33
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В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек
489 пострадавших от клещей — дети.
При этом, из 965 исследованных в лабораториях клещей, 108 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 36 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, четыре — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики: применении акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи. Не стоит забывать и о правилах ношения одежды на опасной в отношении клещей территории: заправляйте брюки в носки, водолазку —
в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры.
Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования.
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