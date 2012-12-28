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Здоровье
386
сегодня, 09:33
4

В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек

489 пострадавших от клещей — дети.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 1009 человек, 489 из них — дети. В 10,8% случаев клещи атаковали людей в природных условиях, в 5,3% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 67% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.

При этом, из 965 исследованных в лабораториях клещей, 108 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 36 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, четыре — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области. 

Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики: применении акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи. Не стоит забывать и о правилах ношения одежды на опасной в отношении клещей территории: заправляйте брюки в носки, водолазку —
в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры.

Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования.

клещи
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Комментарии (4)

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Сначала новые
555
35 минут назад
Мы в Нижнем парке клещей видели, в той части, которая за взлеткой. Там не обрабатывали, видимо.
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липчанка
40 минут назад
Обрабатывать надо зелень в период активности клещей март, май, август!!!
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Министер кислых щей
18 минут назад
А как же майские морозы на клещей никак что ли не повлияли разве?
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липчанка
48 минут назад
А как же санобработка, проходившая в марте или что всё на бумаге????
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