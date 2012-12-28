С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Общество
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сегодня, 21:18
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20 мая на левом берегу сработает сирена: пугаться не стоит
На понедельник назначено тестирование системы оповещения.
— Жители города могут услышать сирены. Просьба сохранять спокойствие, реагировать на данный сигнал не требуется, — сообщили в правительстве области.
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