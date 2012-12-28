20 мая на левом берегу сработает сирена: пугаться не стоит

На понедельник назначено тестирование системы оповещения.

Завтра, 20 мая, с 11:00 до 12:00 на НЛМК будет проводится тестирование систем оповещения в связи с обновлением программного обеспечения.— Жители города могут услышать сирены. Просьба сохранять спокойствие, реагировать на данный сигнал не требуется, — сообщили в правительстве области.