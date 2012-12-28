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«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
А знаете ли вы
В Липецкой области сухо и до +21
Погода в Липецке
Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке
Происшествия
В тени пытаясь оставаться под солнцем места не найдешь
Общество
Несовершеннолетний мошенник торговал несуществующими запчастями
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258
сегодня, 09:07
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Несовершеннолетний мошенник торговал несуществующими запчастями

Липецкие полицейские задержали «юное криминальное дарование», обманувшее автолюбителя с Дальнего Востока. Правоохранители подозревают, что жертва 17-летнего мошенника не одна.

Следственными органами отдела полиции № 7 УМВД России по г. Липецку в отношении 17- летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

- Предварительно установлено, что подозреваемый в группе по продаже товаров в одном из мессенджеров разместил информацию о доставке автомобильных запчастей по приемлемым ценам в разные регионы страны. На объявление откликнулся житель Амурской области. Мужчина решил заказать бампер для своего автомобиля. Обговорив детали в переписке, покупатель оформил заказ, обязательным условием которого была 100% предоплата. Потерпевший перевел на банковский счет, предоставленный продавцом, 6 тысяч рублей. Товар продавец обязался направить службой экспресс-доставки. В назначенный срок товар так и не поступил заказчику. Как выяснили полицейские фигурант никогда не имел отношения к продаже автозапчастей. Отправляемые фото, якобы продаваемого товара, он скачивал в интернете. В качестве доказательства чистоты сделки, мошенник демонстрировал потерпевшему фиктивный чек об отправке товара, созданный им в специальной программе, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники полиции располагают информацией о причастности подозреваемого к совершению аналогичных противоправных деяний в отношении жителей других регионов.

Молодому аферисту грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
мошенничество
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Дор
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