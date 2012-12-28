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211
36 минут назад
3

Четыре иностранных нелегала готовили еду для липчан

А ещё 12 иностранных специалистов незаконно работали на стройке.

Сотрудники УМВД России по Липецкой области выявили 4-х иностранных граждан, которые незаконно работали на территории региона.

В пресс-службе полицейского ведомства уточнили, что гарстабайтеры осуществляли трудовую деятельность на пищевом производстве. У зарубежных специалистов не было разрешительных документов на работу в РФ, кроме того при въезде в нашу страну они уклонились от медицинского освидетельствования и обязательной дактилоскопической регистрации. А двух иностранцев и вовсе были выявлены поддельные миграционные документы, за что их привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Кроме того, на одной из строек Липецка сотрудники полиции выявили 12 иностранных граждан осуществлявших трудовую деятельность не по профессии, указанной в патенте. Все они были задержаны и доставлены в отделение по вопросам миграции для дальнейшей проверки.
Мигранты
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
митяй
20 минут назад
вы серьезно их десятки тысяч
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Гость
20 минут назад
Вот и ответ на вопрос, многие работают по поддельным документам, кто им их подделывает?
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Дед
26 минут назад
Такси проверьте там тоже много нарушений
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