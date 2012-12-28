Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Происшествия
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36 минут назад
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Четыре иностранных нелегала готовили еду для липчан
А ещё 12 иностранных специалистов незаконно работали на стройке.
Сотрудники УМВД России по Липецкой области выявили 4-х иностранных граждан, которые незаконно работали на территории региона.
В пресс-службе полицейского ведомства уточнили, что гарстабайтеры осуществляли трудовую деятельность на пищевом производстве. У зарубежных специалистов не было разрешительных документов на работу в РФ, кроме того при въезде в нашу страну они уклонились от медицинского освидетельствования и обязательной дактилоскопической регистрации. А двух иностранцев и вовсе были выявлены поддельные миграционные документы, за что их привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 327 УК РФ.
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