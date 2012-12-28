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44 минуты назад

Мотоциклист сбил 18-летнего парня и вместе с ним оказался в больнице

За минувшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Поздно вечером 6 мая в селе Большой Самовец Грязинского района 43-летний водитель мотоцикла сбил 18-летнего парня. И мотоциклист и пешеход получили травмы, оба  доставлены в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.

В Липецке на проспекте Победы 49-летний водитель автобуса допустил падение 72-летней женщины. Пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой. 

«6 мая на дорогах Липецкой области выявлено 3928 нарушений правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 596

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3688 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — добавили в УГИБДД.

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