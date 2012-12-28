Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Происшествия
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44 минуты назад
Мотоциклист сбил 18-летнего парня и вместе с ним оказался в больнице
За минувшие сутки на дорогах области пострадали три человека.
В Липецке на проспекте Победы 49-летний водитель автобуса допустил падение 72-летней женщины. Пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой.
«6 мая на дорогах Липецкой области выявлено 3928 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 596
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3688 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — добавили в УГИБДД.
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