Мотоциклист сбил 18-летнего парня и вместе с ним оказался в больнице

За минувшие сутки на дорогах области пострадали три человека.



Поздно вечером 6 мая в селе Большой Самовец Грязинского района 43-летний водитель мотоцикла сбил 18-летнего парня. И мотоциклист и пешеход получили травмы, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.В Липецке на проспекте Победы 49-летний водитель автобуса допустил падение 72-летней женщины. Пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой.«6 мая на дорогах Липецкой области выявлено 3928 нарушений правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 596С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3688 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — добавили в УГИБДД.