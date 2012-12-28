В Липецкую область из Пакистана завезли малярию

В ближайшее время инфекционисты ждут импорта холеры и лихорадки Западного Нила.

В областную клиническую инфекционную больницу госпитализирован пациент с малярией. Инфекцию он привез из Пакистана. Эта болезнь хорошо известна, а потому за жизнь и здоровье инфицированного врачи не опасаются.Главный врач клиники Андрей Филатов сообщил GOROD48, что с наступлением лета в больнице ждут пациентов с редкими инфекциями, которые не присущи нашему региону — заболевших той же малярией и лихорадкой Западного Нила, вызванными укусами комаров, а также геморрагической лихорадкой Крым-Конго, возбудителя которой переносят клещи. Также ранее пробуждение клещей в нашей климатической зоне может привести к вспышкам боррелиоза (болезнь Лайма), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека — опасных болезней, порой и ведущих к летальному исходу. Также ожидается рост ротовирусных инфекций.Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе можно считать спокойной. Сезонного гриппа — единицы. «Он ушел» — считает Андрей Филатов. На 40-50% меньше порогового значения (среднего уровня по региону за годы наблюдений) регистрируется случаев заболевания ОРВИ. Ковидом в среднем за сутки заболевают один-два человека — в регионе продолжает циркулировать штамм «омикрон», который угрожает жизни и здоровью людей, находящихся в зоне риска, как правило, страдающих хроническими заболеваниями. Однако по-прежнему тревожной остается ситуация с внебольничными пневмониями и корью.По состоянию на сегодня в областной инфекционке находятся на лечении 196 человек. Тяжелых больных — 26, из них шесть — дети и подростки. К аппаратам ИВЛ подключены трое пациентов. 15 больны новой коронавирусной инфекцией, трое детей — корью.