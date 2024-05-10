Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Происшествия
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сегодня, 16:55
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Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля
Ствол дерева лопнул еще день назад, и дерево было обнесено сигнальной лентой.
Примечательно, что трещина в стволе старой акации появилась еще вчера. Дерево обнесли сигнальными лентами, но водители все равно продолжали парковать автомобили прямо под его кроной.
Сегодня в Липецке сильный ветер, в штормовом предупреждении МЧС говорилось, что скорость его порывов может составить 17 м/с.
Фото t.me/ldpr48
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