Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля

Ствол дерева лопнул еще день назад, и дерево было обнесено сигнальной лентой.





10 мая у дома №59 по улице Плеханова упало дерево. Судя по снимкам из соцсетей оно накрыло два автомобиля.Примечательно, что трещина в стволе старой акации появилась еще вчера. Дерево обнесли сигнальными лентами, но водители все равно продолжали парковать автомобили прямо под его кроной.Сегодня в Липецке сильный ветер, в штормовом предупреждении МЧС говорилось, что скорость его порывов может составить 17 м/с.