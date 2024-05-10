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Происшествия
731
сегодня, 16:55
7

Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля

Ствол дерева лопнул еще день назад, и дерево было обнесено сигнальной лентой.

10 мая у дома №59 по улице Плеханова упало дерево. Судя по снимкам из соцсетей оно накрыло два автомобиля.

photo_2024-05-10_15-39-47 (2).jpg

photo_2024-05-10_15-39-47.jpg

Примечательно, что трещина в стволе старой акации появилась еще вчера. Дерево обнесли сигнальными лентами, но водители все равно продолжали парковать автомобили прямо под его кроной.

Сегодня в Липецке сильный ветер, в штормовом предупреждении МЧС говорилось, что скорость его порывов может составить 17 м/с.

Фото  t.me/ldpr48
деревья
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Кот
5 минут назад
Еще в среду вечером я стоял возле этого дерева и сказал жене, что оно вот-вот рухнет. Никах ленточек там не было Наврное после падения повесили.
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Приезжий
20 минут назад
Да, центр города называется. Фасад дома ужасен.
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Депутат
20 минут назад
Садовод, ничего этот мужик не платил, это его так оштрафовали, прямо на месте
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Лара
23 минуты назад
Сегодня выходной. Платные парковщики ни за что не отвечают
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Автохам
55 минут назад
Платные парковки безопасный, говорили они..
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Садовод
59 минут назад
судя по разметке - это платное парковочное место, человек заплатил деньги за право там стоять, а если там была потенциальная опасность - установите соответствующие дорожные знаки, а не какие-то ленточки на тротуаре
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-
сегодня, 17:04
Платные парковщики будут отвечать за имущество? Или только деньги собирать?
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