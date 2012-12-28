Послала за поллитровкой, принёс чекушку: конфликт между сожителями закончился поножовщиной

Женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, напавшей с ножом на потерявшего деньги на бутылку сожителя.Этот конфликт произошёл 16 декабря прошлого года в одной из квартир дома №5 по улице 6-й Гвардейской Дивизии. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, накануне сожители весь день распивали спиртное, и проснувшись на утро с дикой головной болью, решили продолжить застолье.Женщина трижды давала деньги сожителю на водку. Две бутылки он купил, а с третьей вышла незадача: по пути за бутылкой уже изрядно пьяный мужчина потерял часть денег, и в результате ему их хватило не на полулитровую бутылку, а только на чекушку объёмом 0,25 литра. Женщине это не понравилось, и на этой почве началась ссора.Пьяный словесный конфликт перерос в поножовщину: по версии следствия, женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им сожителя в живот. Потерпевшему диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением нижней полой вены и тонкой кишки. По заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был тяжкий вред.Действия его сожительницы квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция этой статьи — до десяти лет лишения свободы.