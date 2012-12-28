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Происшествия
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35 минут назад
Пять крыш и автомобилей, 30 деревьев: спасатели подвели итоги ветреного дня
Главное управление МЧС по Липецкой области опубликовало данные об ущербе, причиненном сильным ветром.
В регионе повалены 30 деревьев, больше всего в Усманском (11) и Добринском (7) районах. Повреждены пять автомобилей: три в Усмани, по одному — в Липецке и Елецком районе.
Ветер также повредил кровли пяти зданий: в Ельце на улице Мичурина сорваны два листа шифера с дома №50, в Усмани к рыша здания водоканала повреждена на площади в 400 кв.м, в селе Березнеговка Усманского района повреждения на площади в 30 кв.м получила кровля местной школы, в селе Строжевое того же района ветер сорвал кровлю досугового центра на площади в 320 кв.м, в поселке Добринка повреждения на площади в 90 кв.м получила крыша жилого дома.
Пострадавших в результате стихии нет.
«Поваленные деревья частично убраны, работы по уборке ведутся. По крышам домов информация доведена до аварийных служб», — добавили в МЧС.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
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