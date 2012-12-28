Автомобиль «ВАЗ-2115» врезался в дерево: пострадали две пассажирки

ДТП произошло на дороге Липецк-Борисовка.

Сегодня на первом километре дороги Липецк-Борисовка 72-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2115», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в дерево.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали две пассажирки: 69-летнюю и 78-летнюю женщин доставили в больницу.Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.