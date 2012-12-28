Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Происшествия
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59 минут назад
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Автомобиль «ВАЗ-2115» врезался в дерево: пострадали две пассажирки
ДТП произошло на дороге Липецк-Борисовка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали две пассажирки: 69-летнюю и 78-летнюю женщин доставили в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
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