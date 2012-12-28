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Происшествия
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55 минут назад
Жителя Чебоксар нашли мёртвым на берегу Дона в Лебедяни
Проводится доследственная проверка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 57-летний житель города Чебоксары — столицы Чувашии.
Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранители. Проводится доследственная проверка.
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