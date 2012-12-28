Жителя Чебоксар нашли мёртвым на берегу Дона в Лебедяни

Проводится доследственная проверка.

В час ночи 25 октября в Лебедяни на берегу реки Дон нашли тело мужчины. Труп обнаружен недалеко от жилых домов на улице Горького.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 57-летний житель города Чебоксары — столицы Чувашии.Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранители. Проводится доследственная проверка.