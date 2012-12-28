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сегодня, 10:05

Четыре квартиры и два частных дома горели в Липецкой области на минувших выходных

Всего в сводке пожарных отмечено 50 возгораний, большая часть из них — палы сухой травы.

Утром 24 октября в Липецке серьёзный пожар произошёл в пятиэтажке на улице Космонавтов, 39/4. Выгорели отделка балкона на семи квадратных метрах и отделка комнаты на 20, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день горела кухня на пяти квадратных метрах в двухквартирном доме в Усмани на улице Комсомольской. В Грязях на улице Зелёной сгорел жилой дом площадью 80 квадратных метров. В деревне Щегловка Данковского района сгорели надворная постройка площадью 18 квадратных метров и 60 тонн сена.

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Днём 25 октября горели две квартиры: на улице Советской, 67, в Грязях и в 17-этажном доме на улице Свиридова, 20, в Липецке. В обоих случаях площадь возгорания составила один квадратный метр. Жильцы квартир успели потушить огонь до приезда пожарных. В деревне Орловка Тербунского округа в этот день сгорел автомобиль «Нива». В липецком СНТ «Мичурина» сгорел садовый дом площадью 50 квадратных метров. В Грязях на улице Семашко в щитовом доме возгорание успели ликвидировать на двух квадратных метрах.



За выходные и ночь понедельника зафиксировано 28 палов сухой травы: самый масштабный произошёл в селе Колыбельское Чаплыгинского округа — он разгорелся на одном гектаре. Десять раз тушили мусор на открытых пространствах и один раз на контейнерной площадке.
МЧС
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