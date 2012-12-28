Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Происшествия
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сегодня, 15:23
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За первомайские выходные в Липецкой области задержали 58 нетрезвых за рулем
На двоих в полицию пожаловались очевидцы.
«28 апреля около восьми часов вечера с СНТ «Ремонтник» на требование остановиться не отреагировал водитель автомобиля «ВАЗ-2107». После недолгого преследования автоинспекторам удалось остановить автомобиль под управлением 40-летнего мужчины с явными признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. А в Ельце водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и въехал в остановку. От прохождения освидетельствования он также отказался. В обоих случаях на водителей составили протокол об административном правонарушении, а машины отправили на спецстоянку», — отмечают в полиции.
Добавим, что двоих пьяных водителей задержали по сообщениям очевидцев.
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