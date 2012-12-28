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Происшествия
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вчера, 20:26
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Бешеная «Лада» чуть не сбила людей на переходе через улицу Зои Космодемьянской
Водитель автомобиля, по словам других участников движения, вел себя неадекватно.
По словам автора видео, водитель «Лады» вел себя неадекватно, двигался по обочинам, резко тормозил.
У поворота на дамбу в поселке Новая Жизнь водитель создал очередную аварийную ситуацию — обогнав другие машины, промчался по левой полосе прямо, при разрешенном левом повороте.
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