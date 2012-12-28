Бешеная «Лада» чуть не сбила людей на переходе через улицу Зои Космодемьянской

Водитель автомобиля, по словам других участников движения, вел себя неадекватно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Читатели GOROD48 прислали в редакцию запись сумасшедшей гонки «Лады Весты» по улице Зои Космодемьянской: водитель автомобиля совершает обгон в у пешеходного перехода и только по счастливой случайности не сносит людей.По словам автора видео, водитель «Лады» вел себя неадекватно, двигался по обочинам, резко тормозил.У поворота на дамбу в поселке Новая Жизнь водитель создал очередную аварийную ситуацию — обогнав другие машины, промчался по левой полосе прямо, при разрешенном левом повороте.