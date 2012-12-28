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4247
вчера, 20:26
26

Бешеная «Лада» чуть не сбила людей на переходе через улицу Зои Космодемьянской

Водитель автомобиля, по словам других участников движения, вел себя неадекватно. 

Читатели GOROD48 прислали в редакцию запись сумасшедшей гонки «Лады Весты» по улице Зои Космодемьянской: водитель автомобиля совершает обгон в у пешеходного перехода и только по счастливой случайности не сносит людей.

По словам автора видео, водитель «Лады» вел себя неадекватно, двигался по обочинам, резко тормозил.

У поворота на дамбу в поселке Новая Жизнь водитель создал очередную аварийную ситуацию — обогнав другие машины, промчался по левой полосе прямо, при разрешенном левом повороте.
правила дорожного движения
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
21 минуту назад
Это последствия ледствие фильма Форсаж.
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Good's
53 минуты назад
Найти и обезвредить
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Ква
сегодня, 07:03
Из новости понятно,что за ним идёт слежка,вот он и ведёт кажется странно.
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Ганс
сегодня, 06:44
Такое поведение вызывает отвращение и бурю негативных эмоций
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А шо
сегодня, 06:29
А если памперсы забыл одеть?
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Самокатчик
вчера, 22:41
Привет продавцам ВУ!
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Animal planet.
вчера, 22:28
Вот такие водятлы и животных на дорогах сбивают. Найти и лишить прав
Ответить
Ххх
47 минут назад
Кто о чем, а вшивый о бане.
Ответить
12345
58 минут назад
Ты только про животных можешь думать, утомил
Ответить
Кнут в одну точку
вчера, 22:27
А разве дед, который сбил недалеко от Ривьеры девушку с зелёным тазом -- не так же ехал ? Про этого тоже можно сказать, что солнце ослепило.
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Когда
вчера, 22:25
задавит кого нибудь ,тогда приходите !
Ответить
++++
вчера, 21:52
Ждём новости- ГИБДД установила водителя бешеной лады лишило прав! Очень ждём!
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гость
49 минут назад
ГИБДД установит, но привлекать не будет. Скажут водителя управлявшего автомобилем установить не представилось возможным. 2 месяца дело протянут и прекратят. На этом все.
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