Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 16:20
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Из микрорайона «Европейский» вывезут огромную свалку земли и мусора
Высвободившийся земельный участок предназначен для строительства школы.
Изначально за тонну вывоза мусора по этому контракту мэрия была готова заплатить 4 336 рублей — такая цена контракта сложилась из трех коммерческих предложений, найденных заказчиком на рынке. Однако в ходе конкурентных торгов ООО «Союзрубин-втормет» сбросило цену аж на 63% и заявило о готовности вывезти мусор, исходя из стоимости работ в 1 506 рублей за тонну.
Напомним, что в Генплане развития Липецка этот захламленный земельный участок предназначен для возведения еще одной школы к имеющейся 34-й полилингвальной школы «Глобал». Это общеобразовательное учреждение на 1 224 ученика взялась было построить по концессии учрежденная госкорпорацией «ВЭБ.РФ» компания ООО «ПроШкола» за 482 млн рублей в 2023-24 годах, но потом от этих планов подрядчик отказался.
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