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1526
вчера, 16:20
8

Из микрорайона «Европейский» вывезут огромную свалку земли и мусора

Высвободившийся земельный участок предназначен для строительства школы.

Управление главного смотрителя нашло подрядчика на ликвидацию огромной несанкционированной свалки земли и строительного мусора в микрорайоне «Европейский» на углу улиц Свиридова, Кривенкова и Минской. Компании «Союзрубин-втормет» за 10,1 млн рублей предстоит зачистить эту территорию к 1 августа.

Изначально за тонну вывоза мусора по этому контракту мэрия была готова заплатить 4 336 рублей — такая цена контракта сложилась из трех коммерческих предложений, найденных заказчиком на рынке. Однако в ходе конкурентных торгов ООО «Союзрубин-втормет» сбросило цену аж на 63% и заявило о готовности вывезти мусор, исходя из стоимости работ в 1 506 рублей за тонну.

свалка.jpg

Напомним, что в Генплане развития Липецка этот захламленный земельный участок предназначен для возведения еще одной школы к имеющейся 34-й полилингвальной школы «Глобал». Это общеобразовательное учреждение на 1 224 ученика взялась было построить по концессии учрежденная госкорпорацией «ВЭБ.РФ» компания ООО «ПроШкола» за 482 млн рублей в 2023-24 годах, но потом от этих планов подрядчик отказался.
благоустройство
мусор
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Гы-гы
вчера, 22:55
Одна большая свалка.....
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Слон
вчера, 22:44
Вывезут отсюда и создадут свалку в другом месте. И так по кругу... можно рубить бабло.
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111
вчера, 19:27
А ничего что ее сделал подрядчик который строил дом по соседству
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Знаток
вчера, 18:56
Только очень просим,директора хотя бы этой школы на Европейском поставьте грамотного,опытного,профессионального педагога!А то караул уже есть!
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омсквич
вчера, 18:01
Ага школу... Будет еще парочка человейников
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Стаханова 58
вчера, 16:49
А почему никак не построят стоянку у дома Стаханова 58?или вы уже на месте стоянки дом вылепить задумали?
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Норм схема
вчера, 16:39
Кто-то незаконно устроил свалку, а вывозить за счет налогоплательщиков? Виновных нет? Вред окружающей среде был оценен?
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Ну да
вчера, 19:10
И когда эту свалку пополняли на глазах у всех , только служба главного смотрителя ничего не усматривала... Видно выжидали, когда насыпают на 10 млн и с подрядчиком обмусоливали предстоящую акцию - кооперацию...
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