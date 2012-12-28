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Происшествия
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33 минуты назад
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Липчанин напал на сотрудника колонии из-за телефона
Телефон нашли и изъяли при осмотре камеры.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года липчанин напал на инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии, который при осмотре камеры обнаружил и изъял сотовый телефон. При этом осуждённый начал препятствовать изъятию телефона и набросился на сотрудника колонии сзади.
В суде мужчина полностью признал вину. В результате по совокупности приговоров ему назначили 1 год 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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