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Липчанин напал на сотрудника колонии из-за телефона
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283
33 минуты назад
1

Липчанин напал на сотрудника колонии из-за телефона

Телефон нашли и изъяли при осмотре камеры.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор липчанину, который уже отбывает наказание в исправительной колонии № 3 по улице Коммунаров в Ельце.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года липчанин напал на инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии, который при осмотре камеры обнаружил и изъял сотовый телефон. При этом осуждённый начал препятствовать изъятию телефона и набросился на сотрудника колонии сзади.

В суде мужчина полностью признал вину. В результате по совокупности приговоров ему назначили 1 год 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
УФСИН
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Конечно
24 минуты назад
Он им зарабатывал. Бабушкам звонил.
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