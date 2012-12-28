Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
C администрации Липецкого района взыскали 2,7 миллиона рублей за огромную свалку строительных отходов
«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Происшествия
105
47 минут назад
2
Ельчанин получил 10 месяцев исправительных работ за кражу телефона у подростка
Телефон у мальчика он попросил, чтобы войти в интернет.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года на берегу реки Быстрая Сосна в Ельце мужчина попросил ненадолго у подростка телефон, чтобы войти в интернет.
Когда сотовый телефон марки «Infinix Smart» оказался у мужчины в руках, тот решил его оставить себе. В результате матери несовершеннолетнего был причинён материальный ущерб в 5 023 рубля. Но мужчину быстро нашли и преступление не осталось безнаказанным.
0
0
0
2
1
Комментарии (2)