Ельчанин получил 10 месяцев исправительных работ за кражу телефона у подростка

Телефон у мальчика он попросил, чтобы войти в интернет.

Ельчанин выслушал приговор по части первой статьи 158 УК РФ за кражу телефона: мужчине назначено 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года на берегу реки Быстрая Сосна в Ельце мужчина попросил ненадолго у подростка телефон, чтобы войти в интернет.Когда сотовый телефон марки «Infinix Smart» оказался у мужчины в руках, тот решил его оставить себе. В результате матери несовершеннолетнего был причинён материальный ущерб в 5 023 рубля. Но мужчину быстро нашли и преступление не осталось безнаказанным.