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22 минуты назад
НЛМК внедрил современную систему пылеподавления при разгрузке угля
Новолипецкий металлургический комбинат внедрил новую систему пылеподавления на участке выгрузки угля коксохимического производства. Она позволит сократить количество эмиссии в атмосферу на этом участке на 80% и улучшить условия труда на рабочих местах.
Инвестиции в проект составили 36 млн рублей.
Благодаря комплексу экологических проектов, реализованных в Липецке в прошлом году удалось снизить валовую эмиссию в атмосферу на 7 тыс. тонн.
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