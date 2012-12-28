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НЛМК внедрил современную систему пылеподавления при разгрузке угля
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28
22 минуты назад

НЛМК внедрил современную систему пылеподавления при разгрузке угля

Новолипецкий металлургический комбинат внедрил новую систему пылеподавления на участке выгрузки угля коксохимического производства. Она позволит сократить количество эмиссии в атмосферу на этом участке на 80% и улучшить условия труда на рабочих местах. 

Уголь - основное сырье для производства металлургического кокса - поступает на комбинат в вагонах. Разгрузка происходит с помощью вагоноопрокидователей — сооружений для механизированной выгрузки углей и угольных концентратов. Чтобы уменьшить количество пыли в здании вагоноопрокидователей и за его пределами установили автоматизированную систему орошения, которая преобразует воду в мельчайшие частицы или «сухой туман». Капли воды укрупняют пылящие частицы, и они оседают в приемном углублении под вагонами. Система работает без реагентов на чистой воде и рассчитана на работу в теплое время года. 

Инвестиции в проект составили 36 млн рублей. 

Благодаря комплексу экологических проектов, реализованных в Липецке в прошлом году удалось снизить валовую эмиссию в атмосферу на 7 тыс. тонн.

экология
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