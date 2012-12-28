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793
34 минуты назад
12

Включат ли в Липецке центральное отопление?

Из-за сильного похолодания власти Москвы и Орла решили включить центральное отопление. В столице к тому же выпал снег.

В Липецке тоже похолодало, и горожане задались вопроспм: может, и у нас включат отопление? Тем более, что такой прецедент был в 2017 году.

Нет, ответили в мэрии. По постановлению правительства № 354 центральное отопление включают в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные заморозки, однако днем в Липецке будет достаточно тепло.
отполение
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Захарова
2 минуты назад
В Москве уже включили отопление в жилых домах, по крайней мере на улице Каширское шоссе. Не то, что в Липецке включают через неделю после объявления отопительного сезона.
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Ветеран
8 минут назад
Какое отопление, весь город в раскопках.
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А
14 минут назад
Дать на два дня, а потом за весь месяц содрать. Как в Апреле.
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Ул Ленина, центр.
23 минуты назад
У нас горячую воду только в чистый четверг, на один день, дали. И снова отключили. Полотенцесушитель ледяной.
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65+
23 минуты назад
Сегодня с утра было +17 какое отопление вы что белены объелись ! Умнея все окна открыты на проветривание , не закрываю .
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10
15 минут назад
Да тебе может в минус 10 нормально без отопления
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й
25 минут назад
Трубы не выдержат. А денег-то им хочется.
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umbopa
26 минут назад
Сами просили отключить 8-го Апреля! Теперь не нойте
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Гость
27 минут назад
Вот только в квартирах, садах и школах холодно!
Ответить
хахаха
29 минут назад
А в москве было ниже 9 градусов в течение 5 суток? Или там люди другого сорта?
Ответить
хахаха
29 минут назад
А в москве было ниже 9 градусов в течение 5 суток? Или там люди другого сорта?
Ответить
Желябова.
17 минут назад
Там глава города о людях думает,а не о побегушках и попрыгушках в центре города в разгар рабочего дня.
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