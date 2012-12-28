Включат ли в Липецке центральное отопление?

Из-за сильного похолодания власти Москвы и Орла решили включить центральное отопление. В столице к тому же выпал снег.

В Липецке тоже похолодало, и горожане задались вопроспм: может, и у нас включат отопление? Тем более, что такой прецедент был в 2017 году.Нет, ответили в мэрии. По постановлению правительства № 354 центральное отопление включают в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные заморозки, однако днем в Липецке будет достаточно тепло.