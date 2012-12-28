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Общество
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34 минуты назад
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Включат ли в Липецке центральное отопление?
Из-за сильного похолодания власти Москвы и Орла решили включить центральное отопление. В столице к тому же выпал снег.
Нет, ответили в мэрии. По постановлению правительства № 354 центральное отопление включают в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные заморозки, однако днем в Липецке будет достаточно тепло.
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