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37 минут назад
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32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля

И получил судимость за мошенничество.

В Липецке мировой судья вынес приговор 32-летнему мужчине за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (по части третьей статьи 30, части первой статьи 159 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 февраля этого года в торговом центре «Леруа Мерлен» в Липецке мужчина наклеил на циркуляционный насос стоимостью 28 495 рублей штрих-код от товара за 104 рубля. После чего мужчина спокойно оплатил «выгодную покупку» на кассе самообслуживания и покинул магазин.

Спустя четыре дня — 6 февраля мужчина решил провернуть то же самое с пылесосом за 24 919 рублей, переклеив на его упаковку штрих-код от товара за 277 рублей. На кассе самообслуживания он оплатил насос, но уйти не успел, так как был задержан сотрудником магазина.

В результате за два эпизода преступлений мужчина получил 320 часов обязательных работ.
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