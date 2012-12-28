32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля

И получил судимость за мошенничество.

В Липецке мировой судья вынес приговор 32-летнему мужчине за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (по части третьей статьи 30, части первой статьи 159 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 февраля этого года в торговом центре «Леруа Мерлен» в Липецке мужчина наклеил на циркуляционный насос стоимостью 28 495 рублей штрих-код от товара за 104 рубля. После чего мужчина спокойно оплатил «выгодную покупку» на кассе самообслуживания и покинул магазин.Спустя четыре дня — 6 февраля мужчина решил провернуть то же самое с пылесосом за 24 919 рублей, переклеив на его упаковку штрих-код от товара за 277 рублей. На кассе самообслуживания он оплатил насос, но уйти не успел, так как был задержан сотрудником магазина.В результате за два эпизода преступлений мужчина получил 320 часов обязательных работ.