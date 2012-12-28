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32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Происшествия
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32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
И получил судимость за мошенничество.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 февраля этого года в торговом центре «Леруа Мерлен» в Липецке мужчина наклеил на циркуляционный насос стоимостью 28 495 рублей штрих-код от товара за 104 рубля. После чего мужчина спокойно оплатил «выгодную покупку» на кассе самообслуживания и покинул магазин.
Спустя четыре дня — 6 февраля мужчина решил провернуть то же самое с пылесосом за 24 919 рублей, переклеив на его упаковку штрих-код от товара за 277 рублей. На кассе самообслуживания он оплатил насос, но уйти не успел, так как был задержан сотрудником магазина.
В результате за два эпизода преступлений мужчина получил 320 часов обязательных работ.
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