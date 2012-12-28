Новые трамваи поедут по Липецку ровно через месяц — с мешками с песком

А с пассажирами — уже 20 июня.

Сегодня руководитель ООО «Стройсервис» Константин Кузнецов рассказал вице-мэру Липецка Николаю Дергунову о ходе реализации так называемого пускового этапа работ по модернизации трамвайной сети, проводимой концессионером, компанией «Мовиста-Регионы-Липецк». Себя Кузнецов назвал просто — главный по стройке. И о своей работе рассказал на месте – прямо на новых путях у входа в парк Победы.Пусковой этап предполагает реконструкцию 9,1 км пути от трамвайного депо до остановки «Памятник танкистам» в 21-м микрорайоне, замену контактной сети и всех питающих энергетических кабелей. По словам Константина Кузнецова, на сегодня уложено 99% рельсо-шпальной решетки по трамвайному маршруту №2. Осталось построить въезд на территорию депо. На это «Стройсервис» возьмет 11 суток, начав работы 26 мая. И все. Так называемое верхнее строение путей будет закончено. Параллельно на более чем 200 новых опорах смонтируют к началу июня новую контактную сеть. По плану, заверенному в Министерстве транспорта, 6-7 июня начнется обкатка этого участка новыми трамваями – от депо до остановки «Памятник Танкистам» с мешками с песком. А 20 июня концессионер должен сдать участок пути в полноценную эксплуатацию – по нему начнут возить пассажиров.Сейчас полным ходом обустраиваются остановочные платформы для пассажиров, монтируются бордюры, защищающих их от заезда автомобилей. Вице-мэр обратил внимание GOROD48 на качественно выполненную обойму для бордюров: «Все точно по ГОСТу. Молодцы!»— Визуально я очень высоко оцениваю качество строительно-монтажных работ, — сказал Николай Дергунов.Следующий этап, который должен быть закончен к декабрю этого года, — возобновление трамвайного сообщения между правым и левым берегами реки Воронеж через пока что существующий Октябрьский мост. Это старый маршрут №1к: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова».— Сейчас завершается проектирование нового Октябрьского моста. Проект грандиозный и по финансированию, и по масштабам работ. На его реализацию точно уйдет не менее двух лет. Поэтому пока построят новый мост, трамваи будут ходить по тому, что есть. На нем силами МУП «Горэлектротранс» отремонтируют, насколько это возможно, старые пути. Существующие рельсы нельзя снимать, так как конструкции моста — более 50 лет. Экспертиза покажет, что нужно сделать. Задача — к концу года пустить движение трамваев на левый берег в район Тракторного и по улице Металлургов, — сказал Дергунов.А если не выйдет? Если будет невозможно обеспечить безопасность пассажиров и сохранность новых трамваев при движении по старому мосту?— Плана «Б» на случай невозможности ремонта старых путей, лежащих на Октябрьском мосту, нет. Трамваи не могут ходить в обход, — отшутился вице-мэр.В администрации Липецка решили перенести большую часть работ по монтажу новой ветки на улице Циолковского с этого года на следующий, чтобы позволить подрядчику отремонтировать дорогу, а ресурсным организациям — поменять свои сети в месте пролегания трамвайных путей. Также в планах 2025 года — строительство с нуля новой трамвайной ветки по улице Стаханова к Воронежскому шоссе.GOROD48 обратил внимание на большие железобетонные плиты, которыми переложены рельсы в районе входа в парк Победы. Почему бы так не оформить все новые пути?— Это значительно удорожит проект. Поэтому плиты уложены у остановок и на пешеходных путях через рельсы, а также на пересечениях рельсов с автомобильными дорогами, если эти пересечения находятся на прямых участках, — ответил на вопрос руководитель компании «Стройсервис» Константин Кузнецов.Оказалось, в богатой Москве попытались было выстелить такими плитами все трамвайные пути, но быстро отказались от этой затеи из-за того, что по «дорогам» поехали машины, самокатчики и велосипедисты.Стыки рельсов с дорогами на кривых радиусах путей на пересечении проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова и на перекрестке Меркулова-Катукова выложены широкоформатной плиткой. Почему не резиной? Почему не специально отлитыми под размер железобетонными плитами?— Это временное мощение, — сказал Константин Кузнецов. — Новые рельсы обязательно просядут под автотранспортом и при обкатке трамваев. В таких местах по проекту предусмотрен асфальт специальной марки. При этом между рельсами и асфальтом будет проложена тонкая резиновая полоса.— Почему раньше даже новый асфальт долго не лежал в местах пересечения рельсов с дорогами? Потому, что под шпалами было основание из щебня, которому было столько же лет, сколько и рельсам — 40-50, — включается Николай Дергунов. — Вибрация быстро съедала дорожное покрытие. Концессионер же укладывает новую рельсо-шпальную решетку на новую подушку. Мы ожидаем, что таких деформаций путей, как раньше, уже не будет. Тем более, что концессионер дает на новые пути 20 лет гарантии. Практика, кстати, показывает, что резиновые блоки на переездах через железную дорогу достаточно быстро выходят из строя.