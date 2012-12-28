Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Происшествия
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22 минуты назад
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Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
За вандализм ему назначили 320 часов обязательных работ, но у парня был неотбытый срок наказания по предыдущему приговору.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 октября прошлого года около часа ночи парень, проходя мимо остановки «Памятник Чернобыльцам», нанес не менее двух ударов ногой по стеклам павильона, разбив два стекла триплекс.
Но на этом он не остановился. Сразу после этого, проходя мимо остановки «Улица Доватора», он точно также разбил два стекла триплекс.
«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — ранее рассказали в полиции.
Действиями вандала «Управлению благоустройства города Липецка» был причинен ущерб на сумму 36 542 рубля.
По части 1 статьи 214 УК РФ суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Но учитывая, что у липчанина был неотбытый срок наказания по предыдущему приговору, окончательно он получил 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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