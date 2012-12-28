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204
22 минуты назад
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Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии

За вандализм ему назначили 320 часов обязательных работ, но у парня был неотбытый срок наказания по предыдущему приговору.

24-летний липчанин, который ночью 15 октября прошлого года разбил стёкла двух остановочных павильонов, выслушал приговор за вандализм — порчу имущества в общественных местах.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 октября прошлого года около часа ночи парень, проходя мимо остановки «Памятник Чернобыльцам», нанес не менее двух ударов ногой по стеклам павильона, разбив два стекла триплекс.

Но на этом он не остановился. Сразу после этого, проходя мимо остановки «Улица Доватора», он точно также разбил два стекла триплекс.

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«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — ранее рассказали в полиции.

Действиями вандала «Управлению благоустройства города Липецка» был причинен ущерб на сумму 36 542 рубля.

По части 1 статьи 214 УК РФ суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Но учитывая, что у липчанина был неотбытый срок наказания по предыдущему приговору, окончательно он получил 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
вандализм
хулиганство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Зритель
7 минут назад
Пусть идет на СВО!!!!!! Защищает стариков, женщин и детей. Его душа будет числа, и грехи будут прощены.
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Шурик
7 минут назад
Бетонная стена * или 91 серии дом ,больше бодошел бы для успокоения в такой ситуации там стены шаршавые в бетонной крошке,после первых ударов сразу успокоился. А то теперь ещё и срок впаяли.
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Павел
13 минут назад
Ура-ура-ура наконец-то судимость. Надеюсь просидит от звонка до звонка без всяких амнистии.
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Иваныч
4 минуты назад
Павел не радуйтесь , его только одного привлекли,а сколько безнаказанных ходит? Поссорился с девушкой,а теперь его ещё и посадят, сломал себе жизнь и девушка его врятли дождется.
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мнение народа
14 минут назад
Неужели даже за это могут посадить ну это прям смешно
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