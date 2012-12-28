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C администрации Липецкого района взыскали 2,7 миллиона рублей за огромную свалку строительных отходов
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Общество
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27 минут назад
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C администрации Липецкого района взыскали 2,7 миллиона рублей за огромную свалку строительных отходов
Деньги взыскали в качестве платы за вред, нанесенный почвам.
В марте прошлого года было проведено обследование земельного участка в районе лога в селе Боринское Липецкого района, и там обнаружили несанкционированную свалку из строительных отходов V класса опасности на площади 3408 квадратных метров.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в адрес районной администрации сначала была направлена претензия с предложением добровольно возместить причиненный почвам вред. А потом Управление Росприроднадзора обратилось в суд, и он встал на его сторону.
Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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