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В России
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сегодня, 10:46
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен из-за паводков
Речь идёт об Оренбургской, о Курганской, Тюменской областях, об Алтайском крае и близлежащих регионах.
Уточняется, что речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах.
Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы в этих регионах.
По имеющимся в антимонопольной службе, Минпромторге России и Минстрое России данным основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют, - отмечается в сообщении.
Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов.
Подчеркивается, что получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
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