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Общество
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сегодня, 14:25
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Липчанка должна вернуть незаконно полученные 419 856 рублей
Решение о взыскании незаконно полученных пособий принял суд: по подложным документам женщина оформила себе инвалидность.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, выяснилось, что липчанка предоставила подложные документы и оформила направление на медико-социальную экспертизу в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области Минтруда России для получения группы инвалидности.
Незаконно приобретя статус инвалида, женщина обратилась на тот момент в Отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области (сейчас это Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Липецкой области) с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности.
В результате это заявление было удовлетворено и, пока афера не вскрылась, женщина успела незаконно получить социальные пособия на сумму 419 856 рублей.
Прокуратура направила материалы в полицию, по этому факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Правобережный районный суд Липецка был подан иск о взыскании незаконно полученных социальных выплат — он уже удовлетворён.
Добавим, что такой случай не единственный: ранее полиция сообщила о 28 фиктивных инвалидах, которые незаконно получали выплаты в Липецкой области.
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