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В России
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сегодня, 09:59
В РФ зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела.
Лекарство разработали ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD. Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug).
Болезнь Бехтерева (или анкилозирующий спондилоартрит) — хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.
Заболевание названо именем отечественного психиатра, невролога и физиолога Владимира Бехтерева.
"Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма в целом", — говорится в сообщении Минздрава.
Там добавили, что в ходе клинических испытаний была установлена высокая эффективность и безопасность препарата.
После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство, - передает РБК.
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