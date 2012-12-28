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сегодня, 12:29
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28-летняя женщина нашла потерянный девочкой телефон и теперь подозревается в краже

Ельчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ельце раскрыта кража сотового телефона за 16 000 рублей. По данным ОМВД России по Ельцу, в полицию обратился 35-летний отец девочки, которая ещё 11 октября прошлого года потеряла телефон у дома по улице Коммунаров.

В краже подозревают неработающую 28-летнюю ельчанку: женщина нашла на улице чужой телефон и, не предприняв никаких мер к его возврату, оставила его себе.

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный случай произошёл и в Липецке на улице Минской, где 40-летний мужчина нашёл и забрал потерянный подростком по пути в школу телефон.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
У
сегодня, 12:42
Меня ситуация похожая, на пляже оставила телефон, его тут же забрали чужие люди. Он даже отслеживался по месту геолокации в квартире. Было написано заявление в полицию. Но спустя 14 дней прислали о писку, что состава дела уголовного нет. И вот так телефон за 25 тыс теперь в пользовании наглых людей.
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