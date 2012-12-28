Происшествия
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сегодня, 12:29
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28-летняя женщина нашла потерянный девочкой телефон и теперь подозревается в краже
Ельчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
В краже подозревают неработающую 28-летнюю ельчанку: женщина нашла на улице чужой телефон и, не предприняв никаких мер к его возврату, оставила его себе.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
Напомним, аналогичный случай произошёл и в Липецке на улице Минской, где 40-летний мужчина нашёл и забрал потерянный подростком по пути в школу телефон.
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