Здоровье
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53 минуты назад
За четыре месяца в Липецкой области выявлено 78 случаев ВИЧ-инфекции
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась.
«Липецкая область сохраняет статус территории с низким распространением ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости в прошлом году составил 23,8 случая на 100 тысяч населения, что в 1,7 раза ниже среднего показателя по России (40,04 случая на 100 тысяч населения). Заболеваемость местных жителей была на 4,5% ниже уровня 2022 года (224 случая за год, показатель – 19,9 случая на 100 тысяч населения)», – отмечают в Роспотребнадзоре.
19 мая — День памяти людей, умерших от СПИДа. Липчанам напоминают, что пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию можно в поликлиниках по месту жительства и в Липецком областном центре профилактики инфекционных болезней.
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