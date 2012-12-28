За четыре месяца в Липецкой области выявлено 78 случаев ВИЧ-инфекции

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась.

За январь-апреля этого года в Липецкой области было выявлено 78 случаев ВИЧ-инфекции. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, это в 1,3 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года (было 98 инфицированных).«Липецкая область сохраняет статус территории с низким распространением ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости в прошлом году составил 23,8 случая на 100 тысяч населения, что в 1,7 раза ниже среднего показателя по России (40,04 случая на 100 тысяч населения). Заболеваемость местных жителей была на 4,5% ниже уровня 2022 года (224 случая за год, показатель – 19,9 случая на 100 тысяч населения)», – отмечают в Роспотребнадзоре.19 мая — День памяти людей, умерших от СПИДа. Липчанам напоминают, что пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию можно в поликлиниках по месту жительства и в Липецком областном центре профилактики инфекционных болезней.