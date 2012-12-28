На 15 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, №№ 3б, 8, ст.8б, 9, ст.9, 10, 10 ст.1, 10 ст.2, 10а, 11, 13, 13а, 13г, 14, 15, 15 вл.1, 15а вл.1, 15в, 15в ст.1, 16, ст.16, 17, 17б, 17в, 18ст.1, 19 ,19а, 19а вл.1, 19а вл.2, 19б, 20, 21 по улице Механизаторов. Подачу холодной воды также ограничат в этот период жителям частного сектора улиц Пришвина, Новотепличной, Совхозной, Ягодной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Утренней, Отрадной, переулка Берегового.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица 50 лет НЛМК, 15а, улица Лутова, 15, улица Механизаторов, 21, улица Отрадная, 8. После окончания работ возможно повышение мутности воды.