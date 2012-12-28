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Общество
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сегодня, 18:15
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На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица 50 лет НЛМК, 15а, улица Лутова, 15, улица Механизаторов, 21, улица Отрадная, 8. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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