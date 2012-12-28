Общество
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35 минут назад
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«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Без двух недель год предприниматель Алберт Расоян строит в Липецке 300-метровую пешеходную дорожку.
Этой дорожки давно не хватало для того, чтобы соединить «Университетский» непрерывной и безопасной пешеходной связью с улицей Московской. Неудивительно, что общественный запрос на тротуар занял пятое место на при голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. Торги на устройство дорожки провело МКУ «Управление строительства Липецка». Контракт ценой в 1,9 млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Алберт Расоян.
Заказчик разбил исполнение контракта на два этапа. Первый — с 13 июня по 31 декабря 2023 года. Вот так, например, выглядела будущая пешеходная дорожка в июле прошлого года, когда депутат горсовета Дмитрий Погорелов рассказывал GOROD48 о планах благоустройства этой территории.
Прошлым летом подрядчик спланировал место работ, завез песок и бордюрный камень. И, очевидно, остановился.
— Зимой работы по благоустройству не велись. Насколько мы в курсе, там были сложности с сетевиками, — так прокомментировали исполнение контракта в курирующем благоустройство департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Что ж, уже середина мая. А по контракту второй, заключительный этап работ, Алберт Расоян обязан завершить к 1 июня.
Судя по тому, что происходит, есть все основания предполагать, что предприниматель не справится с задачей. И тому были прецеденты. В феврале 2023 года прокуратура оштрафовала Алберта Расояна на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — он выполнил благоустройство пешеходной зоны в 28-м микрорайоне всего на 14% от предусмотренных техзаданием работ. Это был контракт ценой в 6,2 млн рублей, заключенный МКУ «Управление строительства Липецка» 28 февраля 2022 года, который должен был быть исполнен 1 августа. Однако по состоянию на эту дату индивидуальным предпринимателем были выполнены работы всего на 873,4 тысячи рублей. Дополнительного соглашения на увеличение срока исполнения работ между сторонами не заключалось, оплата части выполненных работ не проводилась.
По данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи являлся подрядчиком по 31 контракту на общую сумму в 135 млн рублей. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей) и департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на
26,5 млн рублей).
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