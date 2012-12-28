Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые подробности трагедии на улице Свиридова: девочка выпала с общего балкона
Происшествия
13-летняя девочка разбилась насмерть на улице Свиридова
Происшествия
Драка четвероклассников у липецкой школы завершились переломом ноги
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО Павла Кобзева
Общество
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог
Общество
Охранник торгового центра избил посетителя
Происшествия
В Тербунах похоронят мобилизованного
Общество
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
Читать все
40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Происшествия
На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Хёндай»: водитель легковушки погиб
Происшествия
Опровержение: на самом деле, это посетитель сломал нос контролеру торгового зала
Происшествия
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Общество
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Общество
Трагедия на улице Свиридова: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Общество
Каршеринговая фирма отсудила у севшего за руль пьяным клиента 171 520 рублей
Происшествия
Директора МАУК «Городские Парки» города Ельца подозревают в служебном подлоге
Происшествия
Сегодня в Липецке: Ночь в музее, новая выставка и липчанам уже мало летнего отпуска
Общество
За четыре месяца в Липецкой области выявлено 78 случаев ВИЧ-инфекции
Здоровье
Читать все
Общество
606
35 минут назад
4

«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»

Без двух недель год предприниматель Алберт Расоян строит в Липецке 300-метровую пешеходную дорожку.

Вот так выглядит одно из мест благоустройства в Липецке — пешеходная дорожка между остановками «Технический университет» и «Областная больница» — вдоль железнодорожной ветки на улице Московской.

90e0478a-7d83-48da-afd7-f46e961c9a69.jpg

3cc39be6-8729-4282-b4c4-f42418425815.jpg

Этой дорожки давно не хватало для того, чтобы соединить «Университетский» непрерывной и безопасной пешеходной связью с улицей Московской. Неудивительно, что общественный запрос на тротуар занял пятое место на при голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. Торги на устройство дорожки провело МКУ «Управление строительства Липецка». Контракт ценой в 1,9 млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Алберт Расоян.

Заказчик разбил исполнение контракта на два этапа. Первый — с 13 июня по 31 декабря 2023 года. Вот так, например, выглядела будущая пешеходная дорожка в июле прошлого года, когда депутат горсовета Дмитрий Погорелов рассказывал GOROD48 о планах благоустройства этой территории

h8juo9k1ogfycixt7p08z8z5wwq4ivs4.jpg

Прошлым летом подрядчик спланировал место работ, завез песок и бордюрный камень. И, очевидно, остановился.

— Зимой работы по благоустройству не велись. Насколько мы в курсе, там были сложности с сетевиками, — так прокомментировали исполнение контракта в курирующем благоустройство департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Что ж, уже середина мая. А по контракту второй, заключительный этап работ, Алберт Расоян обязан завершить к 1 июня.

Судя по тому, что происходит, есть все основания предполагать, что предприниматель не справится с задачей. И тому были прецеденты. В феврале 2023 года прокуратура оштрафовала Алберта Расояна на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — он выполнил благоустройство пешеходной зоны в 28-м микрорайоне всего на 14% от предусмотренных техзаданием работ. Это был контракт ценой в 6,2 млн рублей, заключенный МКУ «Управление строительства Липецка» 28 февраля 2022 года, который должен был быть исполнен 1 августа. Однако по состоянию на эту дату индивидуальным предпринимателем были выполнены работы всего на 873,4 тысячи рублей. Дополнительного соглашения на увеличение срока исполнения работ между сторонами не заключалось, оплата части выполненных работ не проводилась.

По данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи являлся подрядчиком по 31 контракту на общую сумму в 135 млн рублей. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей) и департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на
26,5 млн рублей).
благоустройство
0
0
5
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей
5 минут назад
Всегда штрафуйте на такую сумму и все кто так работает обанкротятся или начнут работать лучше!
Ответить
Александр Н.
7 минут назад
Наверное специально таких ищут.
Ответить
Лип
31 минуту назад
И штраф 30 тр это что , это капля в море
Ответить
Прораб
3 минуты назад
Раньше штрафы и цанкции были согласно заключённого контракта. Мало того применялись штрафы за каждый день просрочки согласно контракту.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru