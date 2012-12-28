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Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве
Первый в России проект по профессиональному сопровождению и трудоустройству студентов стартовал в Липецкой области.
Общество
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сегодня, 16:59
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Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение предусматривает обмен опытом в различных сферах.
«Для нашего региона это соглашение — начало долгого взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в развитии парламентаризма в нашей стране. У Рязани и Крыма есть, чему поучиться. Наши соседи создали прекрасный инвестиционный климат для развития малого и среднего предпринимательства. 30 процентов ВВП Рязанской области составляют отчисления от субъектов МСП. Нам интересно посмотреть, какие законодательные практики способствовали такому хорошему показателю. Подписание соглашения с Парламентом Республики Крым, думаю, историческое событие. Роль его спикера Владимира Андреевича Константинова в событиях Русской весны сложно переоценить, как и быструю интеграцию нового субъекта Федерации в российское правовое поле. Будем учиться друг у друга, помогать и развиваться вместе», — цитирует Владимира Серикова пресс-служба Липецкого областного Совета.
Договор о сотрудничестве был подписан в Музее воинской славы Ельца. Гости осмотрели его экспозицию, познакомились с военной историей одного из древнейших русских городов, который во все времена своего существования стоял на страже рубежей Родины.
— Очень ценно, что сегодняшнее соглашение мы подписываем в городе с такой богатой историей. Будем обмениваться опытом с Липецкой областью в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях, реализовывать совместные экономические проекты, взаимодействовать в законодательной сфере, — прокомментировал соглашение председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
У Липецкой и Рязанской областей – общая граница, сложившиеся исторические, культурные, экономические связи.
— Нам интересно совместно поработать над созданием законодательной базы по развитию беспилотной авиации, особенно в АПК, — рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. — Думаю, взаимодействие в этой сфере пойдёт на пользу всем.
Фото пресс-службы областного Совета
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