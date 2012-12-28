Статистика: за неделю в Липецкой области заметно подорожали картофель, морковь, мука и куры

Так, морковь и картофель выросли в цене на 8%, мука почти на 4%, а куры – на 2%. Липецкстат назвал в еженедельном мониторинге оценки индекса потребительских цен товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (со 7 по 13 мая), подешевели или остались на прежнем уровне.

Заметнее всего на прошлой неделе среди продуктов питания подорожали картофель (+8,07), морковь (+8,01%), капуста (+4,98%), лук (+2,95%), свекла (+2,75%), мука (+3,87%), сметана (+2,37%), куры охлажденные и замороженные (+2,02%). Менее 1% выросли в цене баранина, мороженая рыба, творог, сыр, рис, вермишель и макаронные изделия в целом, бананы. Лидером понижения цен на прошлой неделе стали свежие огурцы (-9,5%), помидоры (-3,47), маргарин (-1,27%). Также немного подешевели (менее 1%) свинина, яйца, сахар, пастеризованное молоко, чай, соль, пшено, гречка, яблоки.Из товаров повседневного спроса стали дороже мужские футболки (+2,52%), шампунь (+1,92%), стиральный порошок (+0,28%), спички (+1,19%), сигареты с фильтром (+0,16%). Вместе с тем дешевле стали мужские носки (-2,15%), кроссовки для взрослых (-0,35%), сухие корма для животных (-2%).Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, сливочное и подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб, пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный. Среди товаров повседневного спроса на уровне неделей ранее остались цены на детские джинсы, детские спортивные костюмы и футболки, детские кроссовки, пеленки, женские эластичные колготки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные щетки и зубную пасту, туалетную бумагу, детские подгузники.За прошедшую неделю, с 7 по 13 мая в Липецкой области потребительские цены на бензин остались на прежнем уровне. Среди четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, подорожало только дизельное топливо на 0,1%, рост не коснулся всех трех видов бензина – АИ-92, АИ-95, АИ-98.Так, средняя стоимость бензина на 13 мая составила в Липецкой области 53,13 рубля. В том числе: бензина марки АИ-92 – 50,40 рубля, АИ-95 — 55,07 рубля, АИ-98 и выше — 69,79 рубля. Цены на дизель выросли до 60,93 рубля с 60,89 рубля.