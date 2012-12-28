Происшествия
221
сегодня, 12:58
Гостеприимный хозяин остался без велосипеда и телефона
Собутыльник обчистил уснувшего товарища на 55 000 рублей.
Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, в краже подозревают собутыльника потерпевшего — неработающего ранее судимого 40-летнего ельчанина. По версии следствия, когда хозяин уснул, подозреваемый похитил велосипед и телефон. Телефон он потом продал за 1 500 рублей, а велосипед оставил себе – сейчас он изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
0
0
1
0
3
Комментарии