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сегодня, 12:58

Гостеприимный хозяин остался без велосипеда и телефона

Собутыльник обчистил уснувшего товарища на 55 000 рублей.

В Ельце раскрыта квартирная кража. Ещё 6 мая из квартиры 50-летнего мужчины по улице Коммунаров пропали велосипед за 25 000 рублей и сотовый телефон за 30 000 рублей.

Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, в краже подозревают собутыльника потерпевшего — неработающего ранее судимого 40-летнего ельчанина. По версии следствия, когда хозяин уснул, подозреваемый похитил велосипед и телефон. Телефон он потом продал за 1 500 рублей, а велосипед оставил себе – сейчас он изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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