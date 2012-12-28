Каршеринговая фирма отсудила у севшего за руль пьяным клиента 171 520 рублей

Огромные штрафы были прописаны в приложении к договору аренды.

Елецкий городской суд удовлетворил исковые ПАО «Каршеринг Руссия» к клиенту о взыскании задолженности за аренду автомобиля.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин попался на пьяной езде на арендованной машине: в январе 2022 года в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».По договору аренды, ельчанин должен был заплатить каршеринговой компании штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и возместить другие убытки, в том числе неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.Иск ПАО «Каршеринг Руссия» был удовлетворен. С ельчанина взыскали в пользу компании штрафы в 110 000 рублей и 55 000 рублей, неустойку – 1 980 рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 4 540 рублей, а всего 171 520 рублей.