Происшествия
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сегодня, 11:21
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Опровержение: на самом деле, это посетитель сломал нос контролеру торгового зала
Утверждения в публикации «Охранник торгового центра избил посетителя» не соответствуют действительности. Всё было в точности наоборот.
По уточнённым данным, мировой судья судебного участка №5 Октябрьского судебного района Липецка назначил 300 часов обязательных работ 32-летнему горожанину, который вечером 11 мая 2022 года, будучи пьяным, в магазине «Летуаль» ТЦ «Ривьера» ударил контролёра торгового зала ООО «Алькор и Ко», который следил за обеспечением общественного порядка.
Из хулиганских побуждений посетитель магазина нанёс контролёру удар ногой по носу и не менее трёх ударов кулаком по лицу. Охранник получил перелом костей носа со смещением отломков и искривлением носовой перегородки, ссадины и синяки. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что его здоровью причинён лёгкий вред.
Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке. Также он частично возместил потерпевшему вред — выплатил контролёру торгового зала 10 000 рублей.
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