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сегодня, 11:21
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Опровержение: на самом деле, это посетитель сломал нос контролеру торгового зала

Утверждения в публикации «Охранник торгового центра избил посетителя» не соответствуют действительности. Всё было в точности наоборот.

Накануне на сайте GOROD48 вышла публикация «Охранник торгового центра избил посетителя». В материал вкралась досадная ошибка: предоставленная официальным источником информация не соответствовала действительности. Cо своей стороны GOROD48 приносит извинения всем заинтересованным сторонам: прежде всего, ТЦ «Ривьера» и охраннику, и проводит работу над ошибками: на самом деле, всё было в точности наоборот: это 32-летний посетитель торгового центра избил охранника.

По уточнённым данным, мировой судья судебного участка №5 Октябрьского судебного района Липецка назначил 300 часов обязательных работ 32-летнему горожанину, который вечером 11 мая 2022 года, будучи пьяным, в магазине «Летуаль» ТЦ «Ривьера» ударил контролёра торгового зала ООО «Алькор и Ко», который следил за обеспечением общественного порядка.

Из хулиганских побуждений посетитель магазина нанёс контролёру удар ногой по носу и не менее трёх ударов кулаком по лицу. Охранник получил перелом костей носа со смещением отломков и искривлением носовой перегородки, ссадины и синяки. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что его здоровью причинён лёгкий вред. 

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке. Также он частично возместил потерпевшему вред — выплатил контролёру торгового зала 10 000 рублей.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Александр Н.
4 минуты назад
Да чтож за приговоры такие, можно распускать руки и дальше.
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Правда
23 минуты назад
Минимум надо миллиона три было содрать.
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кит
47 минут назад
10 тысяч и 300 ч. работы за сломанный нос человеку на работе в пьяном состоянии Терминатора - это нормально ? Кто законы пишет ? Был пьяный во время инцидента- уже 3 года должн быть. А то типа выпил- и отведи душу ,отбрось все тормоза и не бойся ,закон тебя бережет
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Да
36 минут назад
Поддерживаю! Смешно - 10 тысяч...
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