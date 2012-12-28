Директора МАУК «Городские Парки» города Ельца подозревают в служебном подлоге

По версии следствия, он подписал фиктивные документы с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ более чем на 26 миллионов рублей.

Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора МАУК «Городские Парки» города Ельца Александра Позднякова.По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, директора муниципального учреждения культуры подозревают в совершении преступления по части второй статьи 292 УК РФ (служебный подлог).«По версии следствия, 25 декабря 2023 года подозреваемый подписал фиктивные документы с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ на сумму более 26 миллионов рублей в рамках национального проекта «Туристическая инфраструктура» по реализации туристического кода центра города. На основании фиктивных документов на счёт подрядной организации необоснованно перечислены денежные средства в полном объеме, в числе которых почти 150 тысяч рублей за фактически невыполненную работу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Следствие полагает, что подозреваемый хотел приукрасить действительное положение дел в части освоения выделенных бюджетных средств, скрыв свою некомпетентность при исполнении контракта.Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УЭБиПК России по Липецкой области.«Следственные и процессуальные действия и сбор доказательственной базы продолжается. По результатам расследования действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка», — добавляют в следственном комитете.