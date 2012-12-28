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сегодня, 10:59
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Директора МАУК «Городские Парки» города Ельца подозревают в служебном подлоге

По версии следствия, он подписал фиктивные документы с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ более чем на 26 миллионов рублей.

Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора МАУК «Городские Парки» города Ельца Александра Позднякова.

По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, директора муниципального учреждения культуры подозревают в совершении преступления по части второй статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

«По версии следствия, 25 декабря 2023 года подозреваемый подписал фиктивные документы с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ на сумму более 26 миллионов рублей в рамках национального проекта «Туристическая инфраструктура» по реализации туристического кода центра города. На основании фиктивных документов на счёт подрядной организации необоснованно перечислены денежные средства в полном объеме, в числе которых почти 150 тысяч рублей за фактически невыполненную работу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Следствие полагает, что подозреваемый хотел приукрасить действительное положение дел в части освоения выделенных бюджетных средств, скрыв свою некомпетентность при исполнении контракта.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УЭБиПК России по Липецкой области.

«Следственные и процессуальные действия и сбор доказательственной базы продолжается. По результатам расследования действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка», — добавляют в следственном комитете.
служебный подлог
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Комментарии (1)

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Сначала новые
дилетант
32 минуты назад
что означает фраза "реализация туристического кода центра города" ? на что потрачены 26 млн рублей ?
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