На капремонте 33-й школы сэкономили миллион, а на 46-й школе — сто тысяч

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с подрядчиками реконструкции двух школ.

Администрация Липецка определилась с подрядчиками капитальных ремонтов двух школ, 33-й на бульваре Шубина и 46-й на улице Титова.В первом случае победителем торгов стало воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой», уже хорошо известное мэрии — в прошлом году эта организация построила в Липецке два детских сада — в микрорайонах «Университетский» и «Взлетный». Со стартовой цены контракта в 217 937 394 рублей компания скинула миллион.Школа на бульваре Шубина не очень старая —1992 года постройки. Контракт включает в себя расходы на строительно-монтажные работы, перевозку грузов, монтаж и поставку оборудования, пусконаладочные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость. Самая затратная часть, общестроительные работы, оценены в 154,4 млн рублей. Ремонт системы водоснабжения и канализации обойдется в 3,8 млн рублей, отопления и вентиляции — в 6,8 миллиона, электромонтажные работы — в 11,8 миллиона.Продолжительность модернизации школы определена в 11 месяцев. Подрядчик должен приступить к работам сразу же после подписания контракта, в феврале, а уйти с объекта обязан к 15 декабря.В случае с 46-й школой 1967 года постройки победителем торгов стало липецкое ООО «Тепломонтажстрой», которое в прошлом году провело полный апгрейд школы №63. Эта компания сбросила с начальной цены контракта в 189 101 872 рублей всего 100 тысяч.В технической документации к закупке заказчик указал стоимость реконструкции по разным видам работ. Так, новые архитектурные решения оценены в 52,7 млн рублей, а апгрейд конструктивных решений — в 67,4 миллиона. Замена системы электроснабжения обсчитана в 12,8 млн рублей, водоснабжения — в 3,4 миллиона, водоотведения — в 614 тысяч рублей. Капремонт системы отопления заказчик определил в 10,6 млн рублей, вентиляции — в 2,9 миллиона. За создание инклюзивной среды для инвалидов мэрия готова отдать 2 миллиона.Обновленную школу подрядчик должен сдать к концу года.— В проекте договора указаны максимально возможные, с запасом, сроки работ, — сообщила GOROD48 председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова. И добавила, что сейчас в правительстве области обсуждается вопрос выделения дополнительных средств на благоустройство территорий этих школ и обновление стадионов при них.Всего в этом году в Липецке капремонт за счет средств Минпросвета РФ проведут в трех городских школах. Третьей может стать 1-я гимназия, располагающаяся в здании 1971 года постройки на улице 8 Марта, 22/4 (свое летосчисление гимназия ведет с 1871 года).