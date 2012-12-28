Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
В России
41
сегодня, 18:27
Мобильных операторов обяжут сообщать россиянам об изъятии телефонных номеров
«Согласно закону «О связи», договоры с неактивными абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления пользователя. При этом изъятый номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику. Учитывая, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, «Госуслугам», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
В нем отмечается, что к депутату обратились граждане, которые столкнулись с такой проблемой, потеряв доступ к аккаунтам, завязанным на SIM-карты. Как подчеркивает депутат, это не единичный случай.
По его словам, ситуацию усугубляет и то, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает постановление правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи», которое позволит операторам прекращать обслуживание в одностороннем порядке с абонентами, которые не выходили в сеть 90 дней и более.
«При этом в постановлении не предусмотрено обязательство оператора уведомлять пользователя о предстоящем разрыве договора другими способами, например, через «Почту России» или иные номера телефона, связанные с абонентом», — говорится в письме.
Поэтому Борис Чернышов просит рассмотреть возможность внесения поправок. Как считает депутат, операторы обязаны запрашивать у самих клиентов данные для альтернативной связи на случай блокировки «симки».
«Отсутствие ясного механизма по уведомлению о предстоящем расторжении договора создает проблему для тех граждан, которые регистрировали на свой номер, например, такие сервисы как «Госуслуги», банковские электронные кабинеты или социальные сети, но перестали его активно использовать», — пояснил «Известиям» депутат.
0
0
0
0
0
Комментарии