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В России
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сегодня, 18:27

Мобильных операторов обяжут сообщать россиянам об изъятии телефонных номеров

Мобильных операторов хотят обязать заранее сообщать россиянам об изъятии телефонных номеров. С такой инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сейчас SIM-карты блокируют и передают номера другим физлицам, если граждане в течение какого-то времени не пользовались услугами связи.

«Согласно закону «О связи», договоры с неактивными абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления пользователя. При этом изъятый номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику. Учитывая, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, «Госуслугам», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что к депутату обратились граждане, которые столкнулись с такой проблемой, потеряв доступ к аккаунтам, завязанным на SIM-карты. Как подчеркивает депутат, это не единичный случай.

По его словам, ситуацию усугубляет и то, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает постановление правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи», которое позволит операторам прекращать обслуживание в одностороннем порядке с абонентами, которые не выходили в сеть 90 дней и более.

«При этом в постановлении не предусмотрено обязательство оператора уведомлять пользователя о предстоящем разрыве договора другими способами, например, через «Почту России» или иные номера телефона, связанные с абонентом», — говорится в письме.

Поэтому Борис Чернышов просит рассмотреть возможность внесения поправок. Как считает депутат, операторы обязаны запрашивать у самих клиентов данные для альтернативной связи на случай блокировки «симки».

«Отсутствие ясного механизма по уведомлению о предстоящем расторжении договора создает проблему для тех граждан, которые регистрировали на свой номер, например, такие сервисы как «Госуслуги», банковские электронные кабинеты или социальные сети, но перестали его активно использовать», — пояснил «Известиям» депутат.
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