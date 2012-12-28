Более 3500 сотрудников НЛМК приняли участие в корпоративной Неделе здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась традиционная весенняя Неделя здоровья. В ней приняли участие более 3500 работников предприятия.

Всю неделю в здравпунктах комбината и в Центре здоровья НЛМК вели прием кардиологи, неврологи, эндокринологи, диетологи, психологи и другие специалисты. Сотрудники НЛМК сдавали анализы на холестерин, глюкозу, проверяли работу сосудов шеи и щитовидной железы. Врачи и эксперты по здоровому образу жизни провели серию вебинаров, где рассказывали о способах борьбы со стрессом, факторах развития артериальной гипертонии и о возможностях корпоративного ДМС.Программа Недели здоровья включала в себя 65 различных активностей. В их числе мастер-классы по тейпированию, работа в мини-группах с реабилитологом, сеансы водородной терапии и массажа, а также, составление индивидуального рациона питания с нутрициологом.На спортивных площадках предприятия организовали тренировки по баскетболу, бадминтону, легкой атлетике и северной ходьбе. В столовых предлагали расширенное меню здорового питания и полезные напитки.— Неделя здоровья НЛМК была очень насыщенной: посещение врачей и прохождение необходимых обследований, семинары, тренинги с психологом, спортивные активности и многое другое. Так как я стараюсь заниматься спортом, не понаслышке знаю, что следить за состоянием своего организма нужно регулярно. Приятно, что компания дает такую возможность, — рассказал инженер-электроник кислородного цеха НЛМК Евгений Лобеев.Ежегодно Недели здоровья проводятся для того, чтобы напомнить сотрудникам, как важно заботиться о собственном здоровье и возможностях, которые готова предоставить компания. Сотрудникам доступна программа добровольного медицинского страхования, санаторно-курортное лечение, детский оздоровительный отдых и уникальный Добрый сервис, который предоставляет консультации от специалистов различных сфер.