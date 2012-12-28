Капитальный ремонт четырех домов будет синхронизирован с ремонтом медучреждений
В смежных домах № 26 и 26В по ул. Советской в Липецке расположена городская поликлиника № 1, которая в конце марта закрылась на ремонт.
Параллельно с обновлением медучреждения ведется капитальный ремонт и самих многоквартирных домов. Он был перенесен на более ранний срок для синхронизации работ. Коммуникации у многоэтажек и поликлиники отдельные, но проходят рядом, поэтому целесообразно обновлять их параллельно.
В многоэтажках пройдет комплексный капремонт. В данный момент выполняется капитальный ремонт крыш, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. К капремонту теплоснабжения подрядчик приступит на следующей неделе. Кроме того, будет обновлен и фасад здания. В данный момент разработан паспорт окраски фасада.
Отметим, что капитальный ремонт таким же образом синхронизирован с обновлением медучреждений еще в двух многоквартирных домах Липецка. Все работы запланировано завершить до конца года.Всего по плану 2024 года будет отремонтировано 248 многоквартирных домов по 974 видам работ на общую сумму 3,4 млрд рублей. В работе находятся 90 домов, в 43 многоэтажках капитальный ремонт по отдельным видам работ уже завершен.