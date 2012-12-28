Капитальный ремонт четырех домов будет синхронизирован с ремонтом медучреждений

В смежных домах № 26 и 26В по ул. Советской в Липецке расположена городская поликлиника № 1, которая в конце марта закрылась на ремонт.

Параллельно с обновлением медучреждения ведется капитальный ремонт и самих многоквартирных домов. Он был перенесен на более ранний срок для синхронизации работ. Коммуникации у многоэтажек и поликлиники отдельные, но проходят рядом, поэтому целесообразно обновлять их параллельно.







В многоэтажках пройдет комплексный капремонт. В данный момент выполняется капитальный ремонт крыш, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. К капремонту теплоснабжения подрядчик приступит на следующей неделе. Кроме того, будет обновлен и фасад здания. В данный момент разработан паспорт окраски фасада.







Отметим, что капитальный ремонт таким же образом синхронизирован с обновлением медучреждений еще в двух многоквартирных домах Липецка. Все работы запланировано завершить до конца года.

Всего по плану 2024 года будет отремонтировано 248 многоквартирных домов по 974 видам работ на общую сумму 3,4 млрд рублей. В работе находятся 90 домов, в 43 многоэтажках капитальный ремонт по отдельным видам работ уже завершен.