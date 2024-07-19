Выходные в Липецке: звезда дискотек споет праздничную песню, День города и усатый заплыв

Поздравляем липчан и представляем программу праздничного уикенда.





Сравнительно недавно группа «Экспромт» сделала аранжировку на его песню про родной город, которую мы и поставим в честь 321-летия Липецка. Состав группы: Николай Колпаков, Дмитрий Матвеев, Игорь Высоцкий, Андрей Берлев, Дмитрий Фаустов, Алексей Загвоздкин.







В вашем браузере отключен JavaScript







У липчан будет отличная погода на День города: не слишком жарко – в течение обоих выходных по 26-28 градусов и без существенных осадков.









Честь провести День города с 10:00 и до окончания ремонта без единой капли холодной воды в кране выпала несколькими десяткам домов на улицах 6 Гвардейской дивизии, 24; 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Краснознаменной, 13, 15, 21; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; К. Шаталовой, 8, 10; Молодежной, 3, 3а, 7, 2, 4, 6, 8, 10; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; а также на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.















В потёмках проведут праздник 20 июля с 9:00 до 18:00 жители улицы Ковалёва, а в промежутке с 8:00 до 18:00 отключение на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц Гагарина, Героя России Эдуарда Белана, Коцаря, Кривенкова. Мистюкова, Моршанской, Свиридова, Стаханова, Титова, Физкультурной, Шерстобитова, Отключения произойдут на 28-м и 29-м микрорайонах.









(0+) в Нижнем парке продолжит свою работу оба праздничных дня. Подробнее о нём можно прочитать

Фестиваль этнокультуры «Липецкое городище»в Нижнем парке продолжит свою работу оба праздничных дня. Подробнее о нём можно прочитать здесь













В 11:00 ещё одна экскурсия (12+) пройдёт по Театральной площади и улице Фрунзе. Сбор в Нижнем парке у путевого домика Петра I.









Путевой домик первого императора



Пожалуй, самое необычное праздничное мероприятие ждет липчан 20 июля в 16:00 на Центрального городском пляже – II «Усатый заплыва на САПах» (18+). Вместо стартовых номеров – усы. Дистанция символичная – 321 м.











Очень много мероприятий ждут липчан на свежем воздухе. Их программа – в графике от МАУК «Культурныепространства Липецка».















В воскресенье, 21 июля. С 18:00 до 22:00 праздничная программа «Наш город — наш праздник» (0+) ждёт липчан возле всех главных утюжений культуры: у Городского ДК (ул. Коммунистическая, 20), ДУ «Матыра» (Энегргостроителей, 5а) и его филиале в посёлке Дачном ((Писарева, 16), ДК «Рудничный» (ул. Ударников. 13) и его филиале на улице Одоевского, 10, В ОП «Студёновский» (ул. Шкатова, 25).







С 20 июля липчане могут посетить новую выставку «Художники – металлургам!» в Художественном музее (ул. Ленина. 7а).







На ней представлны уникальные картины, который в 1973 году Союз художников РСФСР подарил Новолипецкому комбинату на картинной галереи в доме отдыха «Сухоборье». В экспозиции более 30 картин советских авторов. Их работы – отражение эпохи 1950-60-х годов, жизни человека того времени, его быта и устремлений.В 2024 году холсты прошли реставрацию. Впервые за несколько десятилетий уникальную коллекцию НЛМК смогут увидеть посетители.















Провести праздничные дни можно и с пользой для ума. Например – в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2).









Андрей Ломоносов



Игротека





По-своему будет развлекать липчан АРТ-пространство «Модное место» (ул. Космонатов, 54а).









Фото vk.com/club20113757



20 июля в 18:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская. 59) липецкие футболисты проведут первую официальную игру сезона. Соперник – «Краснодар-2».















В День города наша редакция решила сделать липчанам отличный подарок – песню, причём непростую. Молодое поколение испытает гордость, а люди старшего поколения - ностальгию, потому что исполнитель песни «Славный Липецк» Виктор Воробьёв многие десятилетия блистал на танцполах и концертах Липецка. Под его песни в составе ВИА «Мерцающие звёзды» у кого-то прошла молодость.21 июля с 10:00 и до конца ремонтных работ воду перекроют на улице Горького, 7, а также в частном секторе на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.Время работы с 10:00 до 20:00.20 июля по Липецку можно будет пройтись и проехаться. В 10:00 и в 11:00 в путь отправятся автобусные экскурсии, организованные архивным управлением мэрии. Сбор участников у кафе «Хуторок» (ул. Гагарина, 97а).А в 11:00 начнётся экскурсия «По бывшей улице Дворянской»которая расскажет о прошлом и настоящем главной городской улицы – Ленина. Сбор у Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная. 2).Выставка будет работать с 20 июля по 20 августа. График – со среды по воскресенье в 10:00 – 19:00. Важно, что на протяжении всей выставки вход будет бесплатным.20 июля в 17:00 «настоящий Рюрикович» (это его истинное отчество!) культуролог А.Р. Ломоносов прочитает лекцию «Образы немого кино»И, конечно, в такой день длинноволосый волшебник обязательно покажет кино, вернее – фрагменты лучшим немых фильмов.20 июля в 11:30 здесь пройдёт «Игровая суббота» от клуба любителей настольных игр. Умения не нужны, всему научат и подскажут игровые мастера прямо на месте.Перед заметно помолодевшей командой, которую ведёт в бой лучший бомбардир в истории сборной Белоруссии Максим Ромащенко, стоит чёткая задача – по итогам летней и осенней части турнира вернуться в сильнейшую «Золотую» подгруппу второй лиги.