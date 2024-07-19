Праздничные выходные начинаются: в Нижнем парке открылся фестиваль «Липецкое городище»

«Липецкое городище» будет работать в Нижнем парке три дня.

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В течение всего фестиваля в Нижнем парке будет работать выставка-ярмарка мастеров традиционных ремёсел и интерактивные площадки для детей и взрослых, в том числе экспозиции «Лагерь 10 века» и «Лагерь 17 века», игровая площадка (а там — свайка, шары, рюхи, лапта, клюшкование).



В программу фестиваля также вошли показательные выступления клубов Раннего Средневековья, тематические фотозоны, мастер-классы. Предусмотрена и концертная программа.



На площадке «Казачья станица» пройдет реконструкция обрядовых картинок казачьей станицы, мизансцены, интерактивные концерты. В течение всего фестиваля в Нижнем парке будет работать выставка-ярмарка мастеров традиционных ремёсел и интерактивные площадки для детей и взрослых, в том числе экспозиции «Лагерь 10 века» и «Лагерь 17 века», игровая площадка (а там — свайка, шары, рюхи, лапта, клюшкование).В программу фестиваля также вошли показательные выступления клубов Раннего Средневековья, тематические фотозоны, мастер-классы. Предусмотрена и концертная программа.На площадке «Казачья станица» пройдет реконструкция обрядовых картинок казачьей станицы, мизансцены, интерактивные концерты.









«Казачью станицу» организовал Липецкий дом музыки и ансамбль «Зень». Сегодня там работает фотозона: можно сделать снимки в женском и мужском казачьем костюме около рабочего колодца или прялки. Завтра в 11:30 В 15:00 на этой площадке пройдут мастер-классы по фланкировке шашкой.



Наподалеку можно опробовать головоломки для мозга под названием «Одесса». Их выпускает липецкий производитель игрушек. «Одесса» – математическая задачка: можно собрать 30 с лишним картинок.











Площадка «Липецк петровский» позволит гостям на импровизированной машине времени окунуться в эпоху XVII столетия и узнать о деяниях Петра I в Липецке, который в 1703 году заложил здесь заводы, а также мануфактуры для снабжения воронежских верфей и кораблей железом и пушками. «Казачью станицу» организовал Липецкий дом музыки и ансамбль «Зень». Сегодня там работает фотозона: можно сделать снимки в женском и мужском казачьем костюме около рабочего колодца или прялки. Завтра в 11:30 В 15:00 на этой площадке пройдут мастер-классы по фланкировке шашкой.Наподалеку можно опробовать головоломки для мозга под названием «Одесса». Их выпускает липецкий производитель игрушек. «Одесса» – математическая задачка: можно собрать 30 с лишним картинок.Площадка «Липецк петровский» позволит гостям на импровизированной машине времени окунуться в эпоху XVII столетия и узнать о деяниях Петра I в Липецке, который в 1703 году заложил здесь заводы, а также мануфактуры для снабжения воронежских верфей и кораблей железом и пушками.













Площадка «Липецк курортный» проиллюстрирует одно из самых ярких исторических событий дореволюционного Липецка – ежегодный Александровский бал. Впервые летний бал в Липецке прошел в 1820 году, когда курорт посетил император Александр I. С тех пор в течение нескольких лет он считался пиком летнего сезона.



Уже сегодня здесь можно сфотографироваться в компании барышень 19-го века из ДК «Сокол». Барышень пока две, а завтра будет больше. Площадка «Липецк курортный» проиллюстрирует одно из самых ярких исторических событий дореволюционного Липецка – ежегодный Александровский бал. Впервые летний бал в Липецке прошел в 1820 году, когда курорт посетил император Александр I. С тех пор в течение нескольких лет он считался пиком летнего сезона.Уже сегодня здесь можно сфотографироваться в компании барышень 19-го века из ДК «Сокол». Барышень пока две, а завтра будет больше.









На площадке «Липецк советский» можно окунуться в атмосферу романтики Советского Союза: там вечера с гитарами, советское кино, стиляги для компании и уютный быт советских квартир.



Ольга Третьякова – в роли советской буфетчицы. А вообще она работает заведующей костюмерной в ДК «Матыра».







– По образованию я – художник лаковой миниатюры, в буфете мне работать никогда не приходилось, но хорошо помню советские буфеты: молоко по 15 копеек, вафельные тортики, мойву, икру, советские кофе и чай, треску в банках! – Рассказала Ольга Третьякова. На площадке «Липецк советский» можно окунуться в атмосферу романтики Советского Союза: там вечера с гитарами, советское кино, стиляги для компании и уютный быт советских квартир.Ольга Третьякова – в роли советской буфетчицы. А вообще она работает заведующей костюмерной в ДК «Матыра».– По образованию я – художник лаковой миниатюры, в буфете мне работать никогда не приходилось, но хорошо помню советские буфеты: молоко по 15 копеек, вафельные тортики, мойву, икру, советские кофе и чай, треску в банках! – Рассказала Ольга Третьякова.

















Липецкие библиотеки тоже работают на площадке советской эпохи «Союз 48». Библиотеки подготовили несколько локаций: например, «КнигМаг», где экспонируются книги 40-60 годов выпуска. Рядом – советская квартира послевоенных времен. Там кирзовые сапоги, знамя, уникальная машинка «Ундервуд» 1900-го года выпуска, трюмо как у бабушки…











— А почему рядом с портретом Сталина граненый стакан и бутыль?! — Возмущается один из первых посетителей фестиваля и фотографирует «это безобразие».







Здесь же – фотоэкспозиция «Глазами эпохи», которую могут дополнить сами липчане, наклеив фотографии старого Липецка.

























Площадка «Липецк мастеровой» соберет умельцев-ремесленников, которые занимаются вышивкой, ткачеством, головными уборами и украшениями. Липецкие библиотеки тоже работают на площадке советской эпохи «Союз 48». Библиотеки подготовили несколько локаций: например, «КнигМаг», где экспонируются книги 40-60 годов выпуска. Рядом – советская квартира послевоенных времен. Там кирзовые сапоги, знамя, уникальная машинка «Ундервуд» 1900-го года выпуска, трюмо как у бабушки…— А почему рядом с портретом Сталина граненый стакан и бутыль?! — Возмущается один из первых посетителей фестиваля и фотографирует «это безобразие».Здесь же – фотоэкспозиция «Глазами эпохи», которую могут дополнить сами липчане, наклеив фотографии старого Липецка.Площадка «Липецк мастеровой» соберет умельцев-ремесленников, которые занимаются вышивкой, ткачеством, головными уборами и украшениями.

Праздничные выходные, посвященные Дню города, в Липецке открывает фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Чтобы не запутаться в площадках, напоминаем: этот фестиваль проходит не на Липецком Городище, а по давно сложившейся традиции в Нижнем парке.Фестиваль «Липецкое городище» будет идти три дня: сегодня он работает в усечённом варианте — с 16:00 до 20:00, а 20 и 21 июля – c 10:00 до 20:00.В программу фестиваля «Липецкое городище» включили традиционные площадки и новинки. «Липецкое городище» обычно включает несколько эпох нашей истории: Средневековье, эпоху Петра I, XIX век и советское время.Реконструктор Константин Заусайлов – участник походного военного лагеря 17-го века «Гуляй-город». Там можно ознакомиться с макетами орудий разного калибра, старинными одеждой и ремеслами.