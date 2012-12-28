Циклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона – погода ожидается без существенных осадков, кратковременные дожди прогнозируются лишь 22 июля местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.По центру и югу области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +13 до +18 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.