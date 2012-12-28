Липчанин накопил 202 штрафа за нарушения правил дорожного движения

Оплатил он их, когда приставы решили конфисковать его «Вольво»



В Добровском районном отделении судебных приставов на исполнении находилось 202 исполнительных производства о взыскании с местного жителя задолженности в пользу Госавтоинспекции на сумму 151 000 рублей.­- Во время совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Вольво», принадлежащий должнику. В целях исполнения требований исполнительных документов сотрудником органа принудительного исполнения был произведен арест транспортного средства. Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил задолженность в полном объёме. Обременения с имущества должника были сняты, ­- сообщили в Управлении службы судебных приставов Липецкой области.