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сегодня, 17:10
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Липчанин накопил 202 штрафа за нарушения правил дорожного движения

Оплатил он их, когда приставы решили конфисковать его «Вольво»

В Добровском районном отделении судебных приставов на исполнении находилось 202 исполнительных производства о взыскании с местного жителя задолженности в пользу Госавтоинспекции на сумму 151 000 рублей.

­- Во время совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Вольво», принадлежащий должнику. В целях исполнения требований исполнительных документов сотрудником органа принудительного исполнения был произведен арест транспортного средства. Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил задолженность в полном объёме. Обременения с имущества должника были сняты, ­- сообщили в Управлении службы судебных приставов Липецкой области.
штрафы
конфискация
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
интересно
18 минут назад
Это сколько сотен неоплаченных нарушений надо совершить.чтобы прав лишитиься?
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Правда
32 минуты назад
Таких водятлов надо лишать прав пожизненно.
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