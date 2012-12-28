Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Общество
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сегодня, 17:10
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Липчанин накопил 202 штрафа за нарушения правил дорожного движения
Оплатил он их, когда приставы решили конфисковать его «Вольво»
- Во время совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Вольво», принадлежащий должнику. В целях исполнения требований исполнительных документов сотрудником органа принудительного исполнения был произведен арест транспортного средства. Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил задолженность в полном объёме. Обременения с имущества должника были сняты, - сообщили в Управлении службы судебных приставов Липецкой области.
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