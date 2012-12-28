Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых

Девушка нарушила тайну связи

К одному году лишения свободы условно приговорена работница салона сотовой связи за нелегальную передачу детализации телефонных звонков одного из клиентов.– Являясь сотрудником коммерческой организации, предоставляющей услуги связи, пользуясь служебным положением, осуществила неправомерный доступ к информационной базе, скопировала данные о детализации телефонных соединений конкретного абонента, проживающего в Краснодарском крае, и передала их своему знакомому. Сведения, являющиеся информацией ограниченного доступа, то есть тайной связи, осужденная разгласила без согласия абонента. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. Вину осужденная признала еще на стадии следствия, – сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.