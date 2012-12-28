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Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых
Происшествия
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сегодня, 10:04
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Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых
Девушка нарушила тайну связи
– Являясь сотрудником коммерческой организации, предоставляющей услуги связи, пользуясь служебным положением, осуществила неправомерный доступ к информационной базе, скопировала данные о детализации телефонных соединений конкретного абонента, проживающего в Краснодарском крае, и передала их своему знакомому. Сведения, являющиеся информацией ограниченного доступа, то есть тайной связи, осужденная разгласила без согласия абонента. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. Вину осужденная признала еще на стадии следствия, – сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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