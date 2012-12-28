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Происшествия
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сегодня, 14:06
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На заехавшего на «Ниве» в реку Дон водителя составили протокол
Он привлечён к административной ответственности по статье 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
Мужчине 50 лет. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, он привлечён к административной ответственности по статье 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
«Кроме того, передвижение на автомобиле и стоянка в водоохранной зоне водных объектов запрещены Водным кодексом (статьей 65) и караются штрафом от 3000 до 4500 рублей (статья 8.42 КоАП РФ) для физических лиц. Решение о применении к нарушителю данной нормы права будет принято компетентными органами в ближайшее время», — добавили в полиции.
Напомним, в соцсетях также сообщали, что до купания в реке эта же «Нива» побывала на пороге пивного магазина.
Фото – t.me/lebedyan_live
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