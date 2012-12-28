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сегодня, 14:06
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На заехавшего на «Ниве» в реку Дон водителя составили протокол

Он привлечён к административной ответственности по статье 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

Полицейские установили личность водителя «Нивы», 17 июля  въехавшего на машине в реку Дон в Лебедяни недалеко от Тяпкиной горы и покинувшего место происшествия.

Мужчине 50 лет. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, он привлечён к административной ответственности по статье 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

«Кроме того, передвижение на автомобиле и стоянка в водоохранной зоне водных объектов запрещены Водным кодексом (статьей 65) и караются штрафом от 3000 до 4500 рублей (статья 8.42 КоАП РФ) для физических лиц. Решение о применении к нарушителю данной нормы права будет принято компетентными органами в ближайшее время», — добавили в полиции.

Напомним, в соцсетях также сообщали, что до купания в реке эта же «Нива» побывала на пороге пивного магазина.

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Фото – t.me/lebedyan_live
происшествия на воде
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Может
37 минут назад
Обкуренные..
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да уж
55 минут назад
50 лет а ума нет.
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нквд
сегодня, 14:31
Нужно ужесточать штрафы за нарушение ПДД . убирать не штрафуемый порог 20 км . на октябрьском мосту нужно ставить приборы о средней скорости проезда моста . проезд на красный свет умники которые выезжают из другого ряда и становятся впереди всех и т. далее
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аналитик
сегодня, 14:27
№-4.5 тыщи штраф это по божески по сравнению с штрафом 50000 и лишением водительского удостоверения . точняк был под синькой потому и покинул место
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Таких
сегодня, 14:25
Пожизненно лишать ВУ
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Депутат
сегодня, 14:20
Пивасик, водка, колбаса творят большие чудеса!
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Ирина Шейк
сегодня, 14:17
Эта Нива с искусственным интеллектом, сама заехала за пивом и на речку купаться
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