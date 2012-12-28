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34 минуты назад

Третий липецкий бутлегер задержан в Москве

Организатору нелегального бизнеса по производству алкоголя в селе Боринское предъявлено обвинение

Сотрудниками полиции в Москве задержан третий организатор нелегального бизнеса по производству алкоголя в селе Боринское Липецкого района. Он жил по фальшивому паспорту.

Задержанный доставлен в Липецк.

Напомним, ранее cотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя в селе Боринское: из двухэтажного ангара были изъяты около 20 тысяч бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости, а также оборудование. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Двое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса были арестованы. Третий был объявлен в розыск. Кроме того, установлено, что изготавливали фальсификат нелегальные мигранты.

 Уголовное дело по данному факту возбуждено в отношении троих организаторов нелегального бизнеса. Двое из них были сразу арестованы, еще один объявлен в федеральный розыск.

В июне 2024 года третий организатор нелегального бизнеса задержан. Он доставлен в Липецк, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В суде обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, при проверке установочных данных обвиняемого выяснилось, что они не совпадают с данными указанными в предъявленном им паспорте. Мужчина пояснил, что данный документ был изготовлен нелегально для того, чтобы не попадать в поле зрения правоохранительных органов. Документ с признаками подделки изъят у фигуранта и направлен на исследование. Продолжается проведение необходимых следственных действий по уголовному делу и по вновь открывшимся обстоятельствам.
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